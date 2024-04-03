أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-3-2024 خلال التعاملات المسائية، حالة من الاستقرار في مختلف محال الصاغة، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر شيوعاً بين المواطنين في مصر، إذ يتغير سعر الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المسائية 3549 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 3105 جنيهات، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 2661 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 24840 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.