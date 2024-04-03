أسعار الذهب تواصل تحطيم الأرقام القياسية عالميا.. كم يبلغ اليوم؟

حافظ الذهب على مساره الصعودي اليوم، ليصل إلى مستويات قياسية جديدة، مدعومًا بالمخاوف المتزايدة من الضغوط التضخمية، إذ عززت الطلب على السبائك كوسيلة للتحوط، مع تجاهل المتعاملين الشكوك، بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن الذهب يستمر في تلقي تدفقات الملاذ الآمن، مع استمرار أوكرانيا في مهاجمة البنية التحتية النفطية في روسيا، إلى درجة أنها تتجاهل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية واحتمالات عدم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو، وفق موقع «إنفيستينج».

توقعات بخفض أسعار الفائدة 3 مرات

وقال عدد من صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنهم يعتقدون أنه سيكون من المحتمل خفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات هذا العام، حتى مع ظهور بيانات اقتصادية أقوى في الآونة الأخيرة أثارت شكوك المستثمرين حول خفض الفائدة.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع انتعاش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، مع ارتفاع أسعار المواد الخام مما أثار مخاوف من احتمال عودة التضخم.

ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل عام، فإن ذلك يجلب مخاطر حدوث جولة أخرى من التضخم، لذلك ربما يتحوط المستثمرون ضد التضخم ويشترون الذهب.

وربح الذهب عالميا، الذي يستخدم للتحوط ضد التضخم وملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، أكثر من 10.8% حتى الآن هذا العام ويتجه للارتفاع لليوم السابع على التوالي.

وترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.34% إلى 2290 دولار للأوقية، فيما تتراجع العقود الفورية للذهب بنحو 0.5% إلى 2270 دولار للأوقية، وسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة، وعلى الجانب الآخر يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.535 نقطة.