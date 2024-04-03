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دراما المتحدة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-4-2024 في الصاغة.. استقرار ملحوظ

كتب:

أميرة سعد
11:18 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-4-2024 حالة من الاستقرار في الصاغة، وفقا للموقع الرسمي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3514.2 جنيه للشراء، والبيع 3542.7 جنيه، ويعد الذهب عيار 24 الأكثر نقاء هو المستخدم في السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3075 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 3100 جنيا، حيث يعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2635.7 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 2657.2 جنيه. 

 

سعر الجنيه الذهب عيار 21

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 24 ألفا و600 جنيه للشراء، فيما جاء سعر البيع ليسجل حوالي 24 ألفا و800 دون مصنعية.

 

 

 

 

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