ملخص مسلسل جودر الحلقة 9.. ياسر جلال يطلب الزواج من ليلى

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل جودر بعودة ياسر جلال، الذي يجسد دور جودر، من الجزيرة المسحورة محملا بالهدايا من ملك الجزيرة، بعد أن قام جودر بفك السحر عن الجزيرة، وعندما يذهب لبلدته يجد والدته تجلس في إحدى الطرقات بعدما فقدت نظرها من كثرة البكاء على ابنها الذي غادر للتجارة دون أن تعرف عنه شيئا، وعندما وجدت ابنها عاد من غيابه فرحت فرحا شديدا، وأخذت تحكي له ما حدث معها بعد ذهابه، وذلك ضمن ملخص مسلسل جودر الحلقة 9.

ملخص مسلسل جودر الحلقة 9.. جودر يطلب يد ليلى

أخذت والدة جودر، التي تمثل دورها الفنانة وفاء عامر، تحكي لجودر ابنها عما حدث لهم، إذ قام سالم وسليم بضياع ثروة والدهما، وعندما علم والدهما توفى من كثرة الحزن، وذلك ضمن ملخص مسلسل جودر الحلقة 9، ثم تفقد هي بعد ذلك نظرها من كثرة الحزن والبكاء عليه، كما أنها رهنت المنزل والمحل لأحد الأشخاص الذي كان يرغب في شرائه.

أحداث ملخص مسلسل جودر الحلقة 9

وضمن ملخص مسلسل جودر الحلقة 9، يقوم جودر ووالدته بالتوجه إلى منزل ليلى حبيبته، التي تمثل دورها الفنانة جيهان الشماشرجي، حتى يطلب من والدها يدها للزواج، ثم يطلب منه أن يتزوجها في أقرب وقت، وحدد موعد الزواج ليكون الخميس المقبل، ولكن من المتوقع أن يجد جودر الكثير من الصعوبات بسبب رغبة أحد الأشخاص ذو النفوذ في الزواج من ليلى.