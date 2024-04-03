شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جودر عودة جودر لمدينته بعد أن ظل لمدة 10 سنوات على الجزيرة المسحورة، وبعد عودته ووجد والدته تطلب المساعدة من المارة في الطرقات بعد أن فقدت نظرها، لتخبره أن أخوته أضاعوا مال والدهم ما جعله والده يتوفى من كثرة الحزن، وعندما أضاع سالم وسليم أموال والدهما أصبحا لا يملكان أي أموال تساعدهما حتى على تناول الطعام، ما جعلهما يسرقان الطعام من التجار في السوق ليتناولا الطعام في مسلسل جودر الحلقة 9.

مسلسل جودر الحلقة 9.. ياسر جلال يدافع عن أخويه بعد اتهامهما بالسرقة

وعندما كشف أحد التجار سرقة سالم وسليم لبضاعته حرص على فضحهم وقام بزفهما على حمار في البلدة ليخبر أهل البلدة بأنهم لصوص يسرقون البضاعة، في مسلسل جودر الحلقة 9، وعندما رآهم جودر في تلك الحالة نهر التاجر الذي قام بزفهم وأعطاه أموال البضاعة التي قاموا بسرقتها وأنقذ أخويه من ذلك الموقف، ثم ذهب بهم للمنزل لينقذهم من حالتهم التي لا يرثى لها بعد أن أضاعوا أموال والدهم.

وبعد أن جمع جودر أخوته في المنزل بعد ضياعهم خلال الفترة الماضية، استعان بهم في الدكان الخاص به حتى يساعدوه على إدارة أمواله في مسلسل جودر الحلقة 9، ورفض أن يستعين بأشخاص آخرين ليساعدوه في إدارة المحل خاصته، ولكن من المتوقع أن يقوم سالم بافتعال الكثير من المشكلات له ليضيع أموال جودر أيضا.