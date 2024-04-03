«الحركة الوطنية»: خطاب الرئيس السيسي اتسم بالمكاشفة للمصريين

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل أداء اليمين الدستورية، غلب عليها طابع المكاشفة، وحمل العديد من الرسائل للمصريين والتي اتسمت بالوضوح على رأسها ضرورة إيمان الشعب المصرى بحجم الإنجازات التي تحقق ويتحقق على أرض الواقع، وضرورة تكاتف وتضامن المصريين مع وطنهم لمواجهة كافة التحديات والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، وتحقيق طفرة في كافة القطاعات، موضحا أن السنوات المقبلة ستكون انطلاقة جديدة لمصر الكبيرة في عهد الجمهورية الجديدة.

الاصطفاف خلف الرئيس السيسي

وأضاف «مجدي» في بيان له، أن السنوات المقبلة ستكون بمثابة مرحلة جني ثمار ما تحقق من إنجازات ونجاحات وطفرات في تاريخ الوطن التي ترسخت قواعدها منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة تقوم على عدة أسس على رأسها التنمية والرخاء والحياة الكريمة لكل المصريين، وهو ما يتطلب من كل المصريين تجديد العهد بالاصطفاف خلف الرئيس السيسي، والوقوف بجانب القيادة السياسية لتحقيق ما هو أفضل للوطن في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة تحيد الوطن خلال المرحلة الراهنة.

الجمهورية الجديدة

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي نفذت سلسلة من السياسات الاقتصادية الجريئة التي ساعدت على استقرار الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص العمل أدت إلى تؤدى إلى تحقيق نمو اقتصادي وتحقيق فائض في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وكان آخرها تحديد سعر عادل للجنيه المصري، وهو ما مكن الدولة من السيطرة على التضخم، وانخفاض الأسعار بشكل كبير وجذب استثمارات وعقد صفقات استثمارية كبرى وخفض معدل البطالة من خلال زيادة عدد المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة.

وأشار «مجدي»، إلى أن يد التنمية في مصر شملت كل ربوع البلاد خاصة تلك المحافظات النائية التي كثيرا ما عانت من الإهمال والتهميش، إلا أن هناك إرادة سياسية وقيادة حكيمة وضعت الوطن نصب أعينها على مدار عشر سنوات مضت، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قطع خطوات كبيرة في مجالات التعليم والرعاية الصحية واستثمرت الحكومة في بناء مدارس ومستشفيات جديدة، وتحسين فرص الحصول على التعليم الجيد وخدمات الرعاية الصحية لجميع المصريين، بجانب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وبناء بنية تحتية كاملة وضعت مصر في المكانة التي تستحقها.