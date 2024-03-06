عضو بـ«النواب»: قرارات «المركزي» تنعش الاستثمار الأجنبي في مصر

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن قرارات البنك المركزي بشأن تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق خطوة مهمة، من أجل مواجهة السوق غير الرسمي الذي أضر بالاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تحاول جاهدة من أجل تحقيق استقرار في السوق النقدي، لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

قدرة الاقتصاد المصري على التعافي

وأضاف عثمان أن تلك القرارات تأتي ضمن جهود الدولة لمحاصرة التضخم، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق المصرية وأسعار السلع، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بعد توافر التدفقات الدولارية اللازمة لسد احتياجات السوق، عقب توقيع اتفاقية مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

إصلاح اقتصادي شامل في مصر

وأشار إلى أن هذه قرارات البنك المركزي بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية تعزز استقرار سوق الصرف المحلية، مشددا على أن هذه التوجيهات تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.