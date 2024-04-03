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دراما المتحدة

نقيب الإعلاميين: الرئيس السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

كتب:

سهيلة هاني
06:25 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال نقيب الإعلاميين، في بيان، إن الرئيس السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة التي ترسخت قواعدها منذ توليه المسؤولية.

أكد نقيب الإعلاميين أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لمصر في عهد الجمهورية الجديدة التي قوامها التنمية والبناء وجني ثمار السنوات الماضية بعد تجاوز كل التحديات التي واجهت الدولة المصرية بفضل تكاتف الشعب المصري خلف قيادته الحكيمة.

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