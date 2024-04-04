بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل بقينا اتنين بتفتيش مروة عبد المنعم في دور ريهام في هاتف زوجها عاصم، بعد أن أخبرها ابنها يوسف أن والده يتحدث مع امرأة أخرى عبر الهاتف ومسجلة على هاتفه باسم حسن شركة، وعندما قامت بالاتصال بهذا الرقم ردت عليها أميرة صديقته في العمل، لتعتقد على الفور أنه يخونها مع تلك المرأة في ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9، ثم تحدث مشادة بينها وبينه ليتدخل والده محاولا تهدأتهما، ثم تطلب ريهام الطلاق من عاصم وترك المنزل هو ووالده، ليقوم عاصم بتنفيذ رغبتها على الفور.

ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9.. ريهام تطلب الطلاق من عاصم بسبب خيانته

ترك عاصم المنزل مصطحبا والده معه في اتجاه شقة أخيه، ليخبره والده أنه قام بتأجير الشقة بعد سفر أخيه خارج البلاد، الأمر الذي يجعله يذهب لشريف منير في دور أدهم في الفندق الذي يجلس فيه بعد أن ترك المنزل لياسمين بهد حدوث الطلاق بينهم في ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9، ليطلب منه إيجاد مكان له يجلس فيه حتى تعود الأمور لطبيعتها بينه وبين ريهام، ليقوم أدهم بالاستعانة بصديقه ياسر الذي يمثل دوره الفنان إدوارد ليستضيف عاصم ووالده في منزله.

ومن ناحية أخرى هاتفت ريهام صديقتها ياسمين لتخبرها بما حدث بينها وبين عاصم زوجها في مسلسل بقينا اتنين، لتذهب لها ياسمين وتستمع إلى ما حدث، وتحاول تهدأتها وتنصحها بعدم التسرع في اتخاذ قرار الطلاق، وتطلب منها أن تتأكد من قصة خيانته تلك، إذ أنها تدرك أن عاصم يحبها كثيرا ولا يمكن أن يقوم بخيانتها على الإطلاق.