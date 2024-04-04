على مدار الحلقات الماضية من مسلسل بقينا اتنين منذ أن بدأ في النصف الثاني من شهر رمضان، ويناقش المسلسل قضية مهمة في المجتمع المصري، والتي تتمحور في الخلافات الزوجية التي تؤثر على علاقة الزوجين ببعضهم البعض، ويظهر ذلك في علاقة شريف منير في دور أدهم ورانيا يوسف في دور ياسمين، والتي أدت في النهاية إلى حدوث طلاق بينهم، وترك أدهم للمنزل بعد أن علم بأن مروان ابنه يتمرن رياضة البوكسينج وليس كرة القدم كما كان يعتقد أظهم ويرغب في ذلك، نتيجة لحبه لكرة القدم في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9.. هل يتزوج أدهم من صديقته بعد طلاقه؟

ومنذ أن ترك أدهم المنزل وذهب للفندق، تعرف على بعض الأصدقاء المطلقين وغير المتزوجين الذين يفضلون عدم الزواج، وأصبح يحرص على قضاء وقته معهم بالسفر والخروج والاستمتاع معهم دون أن يفكر في مشكلات المنزل، وأثناء خروجه معهم في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9، تعرف على إحدى الفتيات في سباق موتوسيكلات، وتقرب منها حتى أصبحت صديقته.

وفي مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9، اعترفت تلك الفتاة بحبها لأدهم ورغبتها في الزواج منه، دون أن تفكر في فرق السن بينها وبينه، وذلك بعد أن تركت زوجها عادل وطلاقها منه، ليتفاجأ أدهم من ذلك الطلب الغريب الذي طلبته منه وسرعة اعترافها له بحبها إذ أنهم تعرفوا على بعضهم في فترة قصيرة للغاية، لنرى في الحلقة القادمة هل سيتزوج أدهم منها أم لا، خصوصا بعد أن عرض زين الزواج على ياسمين ورفضته بسبب حبها لأدهم.