حزب المصريين يختتم فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بالبحر الأحمر

اختتم حزب المصريين فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بالبحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، تحت رعاية المستشار حسين أبو العطا رئيس الحزب، وتنظيم وإشراف هاني عبد السميع أمين عام الحزب بالمحافظة، في ضوء تنفيذ إحدى استراتيجيات الحزب، التي تأتي ضمن استمرار التواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانًا من الحزب وقياداته بالدور المهم والفعال الذي يجسده بتواجده وتلاحمه مع المواطنين في جميع المناسبات.

الدورة الرمضانية لكرة القدم بالبحر الأحمر

قال هاني عبد السميع، في بيان له، إن الدورة الرمضانية التي أقامها الحزب طوال الشهر الكريم، أصبحت تقليد اجتماعي لدى الحزب، يهدف إلى تنمية اللياقة البدنية للشباب المشاركين، فضلًا عن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتفريغ الطاقات الشبابية في ممارسات هادفة تبني الأجساد وتُنمي العقول، خاصة أنها تُطبق قاعدة العقل السليم في الجسم السليم.

وأضاف أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر خلال تصريحات له على هامش حفل التكريم، أن إقامة الدورة الرمضانية، يهدف إلى ترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية بين أكبر عدد من الشباب ما بين 15 حتى 18 عاما، فضلًا عن أنها أتاحت فرصة للشباب من أجل التعبير عن قدراتهم الفنية والتنافسية فيما بينهم، خاصة في ظل التنظيم المميز الذي أعده شباب الحزب بنادي طلائع كليوباترا في مدينة الغردقة للمشاركين.

حزب المصريين

أوضح «عبد السميع»، أن مشاركة جميع مراكز شباب وأندية محافظة البحر الأحمر، خَلق حالة من التلاحم بين شباب المحافظة، فضلًا عن المنافسة العادلة سعيًا نحو التتويج بالبطولة، بالإضافة إلى تواجد مكتشفين للمواهب، صوبوا أعينهم نحو المواهب الكروية الشابة، التي تستطيع أن تنطلق نحو عالم الاحتراف، في العديد من الأندية المصرية والعربية الأوروبية.

وأشار إلى دعم حزب المصريين للرياضة المصرية، عن طريق تقديم أجيال شابة تُفيد كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن جدول مباريات الدورة الرمضانية، شهد خلال الشهر الكريم لقاءات تنافسية كبيرة بين المشاركين، أسفرت عن ظهور العديد من المواهب، التي سيكون لها مستقبل مميز خلال الفترة القادمة.

وتُوج فريق طلائع كليوباترا بكأس البطولة، بعد الفوز في المباراة النهائية، التي شهدت حضور عدد من قيادات محافظة البحر الأحمر ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب.