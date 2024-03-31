حزب المصريين ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات بالبحر الأحمر

نظم حزب المصريين احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات بمحافظة البحر الأحمر، مساء السبت، تحت رعاية المستشار حسين أبو العطا، رئيس الحزب، وتحالف الأحزاب المصرية، وبمشاركة شخصيات عامة وقيادات حزبية وشعبية، حرصوا على توجيه رسالة شكر وعرفان إلى جميع السيدات والأمهات اللاتي من دونهن لما تقدمت مصر خطوة نحو المستقبل.

حزب المصريين

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة هاني عبد السميع، أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، أعرب من خلالها عن بالغ سعادته بتكريم 300 من السيدات الرائدات والأمهات المثاليات عظيمات مصر، لما قدموه من أدوار رائدة وملهمة وتضحيات من أجل رفعة هذا الوطن، موضحًا أن الأم المصرية أثبتت طوال التاريخ قدرتها على التحدي والصمود في جميع الأوقات.

وأضاف «عبد السميع»، خلال بيان له على هامش الحفل، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت ولا زالت التزامها بتمكين المرأة المصرية في جميع المجالات والقطاعات، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي للتأكيد على الدور التاريخي للأم المصرية، وعرفانًا بالجميل لما تقدمه للأسرة والمجتمع وضرب المثل في التضحية والعطاء.

تكريم الأمهات المثاليات

وأوضح أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر أن المرأة شريك أساسي في بناء الوطن، سواء كانت أمًا أو زوجة أو ابنة، فضلًا أنها أول وطن وأول معلم، وتعد مثالًا للرحمة والعطاء، وقوة الإرادة والإصرار، ولم تقصر يومًا تجاه مجتمعها ووطنها، فأجبرتنا بقوتها وتحملها على إعطائها التقدير المستحق الذى يليق بها، خاصة أنها حملت ضمير الوطن على عاتقها، وحافظت على هوية الوطن بإصرار لا يلين وعزم يليق بمن خلدها التاريخ.

​​​​​​​وأشار في خِتام كلمته إلى دعم الرئيس السيسي اللا متناهي واللا محدود للأم المصرية، من خلال مساهمته في إقرار القوانين التي أعطت المرأة حقوقها للتمثيل في المجلس النيابية والهيئات القضائية التي تجاوزات الألف سيدة، كذلك في الهيئات الشرطية ودورها الفاعل في حفظ الأمن، والمجالس التشريعية ونائبات المحافظين ومحافظين لأول مرة في تاريخ الدولة، وغيرها الكثير من المناصب.