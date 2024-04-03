محافظ كفر الشيخ يشهد نهائي الدورة الرمضانية للعاملين بالمحليات

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المباراة النهائية بين فريق ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وفريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ضمن الدورة الرمضانية للعاملين بالمحليات بالمحافظة بنظام الذهاب والعودة، بحضور اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور عصام أبو زيد، مدير نادي سيتي كلوب، وأحمد فتحي، وأحمد عبد العليم، مسؤولي اللجنة الرياضية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمهور كبير من مشجعي الفريقين.

مشاركة 8 فرق في الدورة

شارك في الدورة 8 فرق بمختلف ملاعب الوحدات المحلية، جرى تقسيمهم على مجموعتين، الأولى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومراكز «قلين، وكفر الشيخ، والحامول»، والمجموعة الثانية «مطوبس، ودسوق، وفوه، وبرج البرلس».

صعد للمباراة النهائية فريق ديوان عام محافظة كفر الشيخ وفريق مطوبس، وانتهت المباراة بفوز فريق مطوبس على فريق ديوان عام المحافظة، بنتيجة 4-1، أحرز الهدف الأول محمد حجازي، والهدف الثاني فتحي المنشاوي، والثالث مختار العجمي، بينما أحرز محمود شيكا، الهدف النهائي للمباراة، وتوج الفريق الفائز بالميداليات وبكأس البطولة، كما جرى توزيع الميداليات على الفريق الثاني في الدورة «فريق ديوان عام المحافظة لفوزه بالمركز الثاني في الدورى النهائي للدورة الرمضانية 2024».

المحافظ يسلّم الميداليات للفائزين

وسلّم المحافظ، ميداليات المركز الأول لفريق مطوبس، والمركز الثاني لفريق الديوان العام، كما كرَّم حكم المباراة عمرو فرج، حكم معتمد بالدوري الخماسي، ومراقب المباراة سامح البربري، والمعلق إسلام عزت، كما سلّم أيضاً كأس المركز الأول لفريق مطوبس، بالإضافة إلى تكريم الكابتن بهاء فكرى، من فريق الديوان، كأفضل لاعب، وحصل على أفضل أخلاق رياضية، راشد درويش، سكرتير مركز مطوبس، وأفضل هداف محمد عثمان، فريق الديوان.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، الفريق الفائز، وأشاد بأداء الفريقين طوال الدورة الرمضانية الرياضية، مؤكدًا على أهمية الرياضة في تنمية الشباب، مشيرًا إلى أنّ الدورة حققت نجاحًا كبيرًا، وساهمت في نشر روح التعاون والتنافس الشريف بين القرى والمراكز على مستوى المحافظة.