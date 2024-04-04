شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-4-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية المختلفة حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الكويتية اليوم في البنك الأهلي المصري 154.31 جنيه للبيع، و153.29 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

توضح «الوطن» من خلال هذه السطور سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقاً للتحديث الأخير المُعلن عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 154.31 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 153.29 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 154.31 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 154.05 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس، في بنك القاهرة للبيع 154.31 جنيه، وللشراء 153.96 جنيه، كما سجل في بنك إسكندرية للبيع 154.31 وللشراء 149.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الخميس: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الخميس: 12.19 ريال.