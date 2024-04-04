خلطة سحرية بـ10 جنيهات للتخلص من اصفرار الوسادة.. هترجع جديدة

بمرور الوقت يتحول لون الوسائد التي كانت نقية وناصعة البياض عند شرائها إلى الأصفر ويصبح منظرها قبيحا، وغير صحي، وغير مرغوب فيه، وبالتالي تبدأ التساؤلات عن حل لاستعادة بريق الوسادة مرة أخرى، فضلا عن تعقيمها وضمان نظافتها بشكل عميق.

أسباب تحول لون الوسادة إلى اللون الأصفر

في البداية كشف موقع «إكسبريس» البريطاني، أسباب تحول لون الوسادة إلى الأصفر، وجاءت كالتالي:

1 - الشعر المبتل:

إذا كنت تستحم عادةً في الليل ولا تجفف شعرك جيدًا، فإن الرطوبة في شعرك يمكن أن تقلل من عمر وسادتك، فإن عدم تجفيف شعرك بالكامل قبل النوم سيؤثر بشكل خطير على عمر الوسادة ويؤدي إلى تحول لونها إلى اللون الأصفر عاجلاً وليس آجلاً.

2- التعرق:

كثرة التعرق أثناء النوم تعد سببا أساسيا، إذ يمكن للشخص العادي أن يفقد ما يصل إلى لتر واحد من الماء بين عشية وضحاها، مع تسرب العرق إلى اللحاف أو الوسائد يؤدي ذلك إلى اصفرار لونها.

3- المادة الدهنية على البشرة:

ينتج الوجه مادة دهنية لزجة، تساعد على المحافظة على ترطيبها، لكنها تتسبب في تغير لون الوسادة خلال النوم.

خلطة سحرية للتخلص من إصفرار الوسادة

كيف تتخلصين من اصفرار الوسائد؟ التقرير كشف عن خلطة سحرية، يمكن استخدامها من أجل التخلص من اللون الأصفر في الوسادة نهائيا، من خلال استخدام الليمون وصودا الخبز.

ويمكن اتباع الخطوات التالية من أجل تنظيف الوسادة وعودتها إلى لونها الطبيعي، فضلا عن الحفاظ عليها بشكل صحي، من خلال طريقة تكلفتها لا تتخطى 10 جنيهات:

1- قم بتشكيل عجينة باستخدام عصير الليمون وصودا الخبز.

2- افرك على البقع الصفراء بلطف.

3- اتركها قليلا.

4- قم بتنظيفها بالماء الدافئ.

ويصل سعر كيس صودا الخبز في الأسواق إلى 7 جنيهات فقط، بينما سيحتاج الأمر إلى ليمونة واحدة، ما يعني أن الخلطة لن تتخطى 10 جنيهات.