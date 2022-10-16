ابنة عمر الحريري: فيلم الوسادة الخالية من روائع السينما المصرية

قالت ميريت الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، إن فيلم الوسادة الخالية من روائع السينما المصرية، إذ أنه من إخراج صلاح أبو سيف، ومعه كوكبة من النجوم مثل لبنى عبدالعزيز وعبدالحليم حافظ.

أضافت «الحريري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين ومها الصغير: «أحب كل أفلام والدي، عندما كنت صغيرة لم أكن أحب فيلم سكر هانم، وكنت أقول أبي ليس ساذجا هكذا، لكن عندما كبرت وفهمت معنى الكوميديا والفن والدراما، أدركت جيدًا أنه أدى عملا صعبا للغاية».

فيلم سكر هانم

تابعت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري: «سكر هانم من الأفلام المهمة، ويعرض 4 مرات في الأسبوع تقريبا، أحب كل الأدوار التي شارك فيها أبي، وأحبه جدا على المسرح، لأنه ممثل مسرحي من الدرجة الأولى».

تحضير الملابس قبل الأعمال الفنية

وواصلت: «كنت معه أثناء التحضير للأعمال الفنية التي يشارك فيها، أنا أعمل بنفس الطريقة، إذ كان يحضر الملابس، لأن لكل شخصية ملامح في ملابسها، وكنت أتولى هذه المهمة معه، وفي مسلسل ماما في القسم مع سميرة أحمد، كنا نحضر الملابس، وكان متعبا بسبب تورم قدميه، وكان يجسد شخصية رج كهل جليس كرسي متحرك، وكان يرتدي شبشب كروكس».

دور والدته في حياته

أشارت، إلى أن والدته كانت ذات تأثير كبير في حياة «الحريري»: «كانت سيدة عظيمة جدا، وكانت كبيرة إخواتها الـ7، وبيتها كان البيت الكبير، ولها مواقف عظيمة في الحياة، وربته بقوة وحنية».