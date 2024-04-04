مزج موهبة الرسم بـ«الطبخ».. الشيف يسري: زوجتي أهم ناقد في حياتي

عشق الرسم وأخذته قدماه عام 1985 للسفر إلى فرنسا للدخول الى عالم الألوان ودراستها، بعد تخرجه في كلية الخدمة الاجتماعية، إذ كانت نقطة البداية في حب اللوحات والرسم منذ الطفولة، لكن المصادفة قادته إلى الدخول إلى عالم الطبخ إذ عمل في الكثير من المطاعم، وتتلمذ على أيدى محترفي المطبخ الفرنسي، حتى بات الأكثر شهرة في الشرق الأوسط، واستغل حبه للرسم في إبداعه بمختلف الأطباق على الشاشة ووسط عائلته إلى الحد الذي جعله يصف نفسه بـ«البيتوتي»، ذلك المستخبي الذي يكشف عنه الشيف يسري في حديثه لـ«الوطن».

طبخة ورسمة

مزج الشيف يسري خميس بين ما يهوى وما يعمل، ويحكي عن ذلك: «كنت بحب أرسم فسافرت بره عشان أدرسه، لكن دخلت مجال الطبخ فكنت بدخل الفن في الطبخة، لأني حسيت أنه تكملة للفن وبقيت ببدع في الطبق وشكله»، واستمر في ذلك حتى عمله في قناة «النيل للأسرة والطفل»، وهو يساهم بدور كبير في تمصير بعض الوصفات الغربية، وإضافة بعض اللمسات الفنية والمصرية لها، حتى عمله في برنامج المطبخ، على قناة «الحياة» الفضائية.

حرص على الحفاظ على هوية المطبخ المصرى الأصيل، وأتقن وصفات الأكل المختلفة، وهو يعد من أكثر مقدمي برامج الطبخ الذين يتمتعون بأسلوب جذاب وشيق، مستمدًا ذلك من دعم أسرته: «تزوجت وزوجتي أكبر داعم ليا، وهي كانت محترفة في الطبخ على يد والدها كان بيعمل شيف في وزارة الخارجية»، يطبخان معًا وينصحان بعضهما البعض وتبقى معه في جميع وصفاته: «هي شاطرة في أكلها، وأنا بتعلم منها وبستشيرها، وبتقولي الأكلات مناسبة للستات ولا لأ، ومن بداية مشوارى للآن وهي ناقد وبتشوفنى بعين الجمهور».

دور العائلة في حياة الشيف يسري

استطاع تقديم المعادلة الصعبة في مطبخه، من نجاحه وحبه لبيته: «أنا رجل بحب البيت «بيتوتي» جدًا، لو معنديش شغل بحب أفضل مع أسرتي»، ابنته هاجر دكتورة في جامعة الأكاديمية البحرية إدارة أعمال، وجهاد تخرجت في كلية إعلام وتدرس في مرحلة الماجيستير، وعبد الرحمن تخرج في كلية الطيران المدني: «ولادي بنحب نطبخ ونقعد ونسافر سوا، هما 90% بياكلوا من إيد والدتهم، لكن لو حبوا أكلة مختلفة بيقولوا لي وأنا أعملها، وبنحب ناكل الأسماك والمشويات المختلفة»، مؤكدًا أنهم السبب في شهرته بجانب حب جمهوره له.

«هما كل حياتي ولو فضلت أشكرهم العمر كله مش هوفيهم حقهم، كل حاجة بيهتموا بيها فيا حتى لو صغيرة»، بصوت يملأه الحب والعرفان عبر الشيف يسرى بهذه الكلمات عن دور زوجته وأولاده في حياته: «بتمنى إني أعيش وأشوف أولادهم وأحفادهم وأفرح بيهم، وكل واحد يحقق إللي بيتمناه».