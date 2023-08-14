أبرزها القرطم والخمريد والمنفوخة.. الأكلات الفائزة في مسابقة الطبخ بالأقصر

القرطم والمنفوخة والمفروكة والخمريد، تلك عينة من الأكلات التراثية التي فازت في المرحلة الأولى من مسابقة الطبخ بإسنا وتأهلت للمرحلة النهائية، والتي ستنطلق غدا الثلاثاء، بأحد فنادق الأقصر ضمن مسابقة ينظمها مشروع الاستثمار بالسياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا والمنفذ عن طريق شركة تكوين مسابقة للتعرف على «أفضل الأكلات التراثية الفريدة في إسنا».

أسماء الأكلات الفائزة

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة أسماء الأكلات الفائزة وهي كالتالي: «قرطم، سمك بسخينة، الويكة، قرص متختخ، حلو عاشوراء، مفروكة، تقلاية سمك، خمريد، شوربة عدس أصفر، المنفوخة، والحريرة».

اكتشاف الأكلات التراثية غير المعروفة في مركز إسنا

وأشارت شرين زاغو، رئيس لجنة التحكيم في المسابقة، إلى أن المرحلة الأولى من المسابقة انطلقت يوم 3 أغسطس الماضي، وشارت فيها أكثر من 40 سيدة من مركز إسنا، وبعد التصفية بينهن فازت 13 سيدة بأكلات تراثية من تراث مدينة إسنا، حيث تستهدف المسابقة اكتشاف الأكلات التراثية غير المعروفة في مركز إسنا بالأقصر.

تصفية لاختيار ثلاث فائزات بالمراكز الأولى

وأكدت زاغو، أن المرحلة الثانية والتي ستنطلق الثلاثاء 15 أغسطس، سيتم التصفية بين 13 سيدة فائزة في المرحلة الأولى، لاختيار ثلاث فائزات بالمراكز الأولى، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جهاز للمطبخ، وسيحصل الفائز بالمركز الثاني على أدوات للمطبخ، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على كتاب للطبخ، لافتة إلى أنه الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من تلك المسابقات.