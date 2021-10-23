تفاصيل تصادم سيارتي الشيف «يسري» و«الست غالية».. الاتنين في المستشفى

طمأن الشيف يسري خميس، مقدم برنامج «مطبخ الحياة»، متابعيه بعد تصادم سيارته بسيارة الشيف «غالية»، قائلا إنه بخير وتعرض لكدمة بسيطة انتقل بسببها للمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء بعض الفحوصات والأشعات، كما طمأن محبي الشيف «غالية» المشهورة باسم «الست غالية» على صحتها، مؤكدا أنه لم يتركها إلا بعد الاطمئنان عليها، وهي مصابة أيضا بكدمة بسيطة.

تصادف خروجي من مدينة الإنتاج مع الشيف غالية

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم السبت، أنه انتهى من موعد برنامجه، وتصادف في نفس الوقت انتهاء الشيف «غالية» من تقديم برنامجها، فاصطحب معه إعداد برنامج الشيف «غالية» بالسيارة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضح ان الحادثة وقعت على طريق الواحات، «هي كانت واقفة هي وزوجها وأنا مش واخد بالي خالص فحد كسر عليا جيت أتلاشاه دخلت في عربيتها وأنا بسرعتي»، لافتا إلى أنه لم يكن يعلم أن الشيف «غالية» هي من اصطدم بها.

أولادي وجدوا تعليقات بها تنمر بعد الحادثة

ولفت إلى أن أبناءه قرأوا تعليقات المتابعين ووجدوا أن هناك تعليقات بها تنمر، «كان فيه تعليقات كوميدية لكن مش عارف الناس بتتنمر ليه، وأدعو الناس أنها ترجع تهدى زي زمان».

وتعرضت الشيف «غالية»، اليوم السبت، لحادث سير، بعد أن اصطدمت سيارة الشيف «يسري» بسيارتها، وتداول رواد موقع «فيس بوك» عددًا من الصور للحادث أظهرت شدة الاصطدام.