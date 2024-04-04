قرار حكومي بشأن نزع ملكية قطعة أرض في المقطم للمنفعة العامة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها مستودع للأنابيب بمساحة 300 متر، من أعمال المنفعة العامة، والكائنة بمساكن الزلزال أمام بلوك 8 - مساكن الدلتا بالمقطم، والمتعارضة مع محور المستشار عبدالمجيد محمود، وذلك لصالح محافظة القاهرة، كما أوضحت الجريدة الرسمية.

كما قرر رئيس الوزراء، أنَّ يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي.

وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية.