التنسيقية تنظم تدريبات حول الإدارة المحلية في كفر الشيخ

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية في دوائر نوابها، إذ تواجدت وحدة نادي المدربين بلجنة التقييم والتدريب هذا الأسبوع بمحافظة كفر الشيخ بدائرة النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والنائب عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ.

تدريبات عن الإدارة المحلية

واستمر التدريب لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف، وتضمن عددا من الموضوعات المهمة، إذ افتتح التدريب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، بمحاضرتين بعنوان الإدارة المحلية في الدستور والقانون والإدارة المحلية بين المشكلات والحلول.

وفي اليوم الثاني، قدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تدريبات بعناوين «مهام المحليات وأدواتها الرقابية»، و«التعامل مع شكاوى المواطنين» و«مهارات التواصل».

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، بتدريب عن إدارة الحملات الانتخابية.

إقبال كبير من الشباب على التدريب

وشهد التدريب إقبال وحضور مبهج من شباب محافظة كفر الشيخ بحضور أعضاء التنسيقية صابرين حجازي أمين سر التدريب، وأعضاء لجنة التنظيم.

يأتي هذا في إطار حرص التنسيقية على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.