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القاهرة الإخبارية: مصر أدخلت 109 آلاف طن مستلزمات طبية لغزة منذ بدء العدوان

كتب:

شريف سليمان
11:14 ص | الخميس 04 أبريل 2024
المساعدات

المساعدات

أكدت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أنَّ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان بلغ 108 آلاف و68 طنا. 

وأضافت أنِّ حجم الوقود الذي أدخلته مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 10 آلاف و235 طنا، لافتةً إلى أنَّ المواد الغذائية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان بلغت 129 ألفا و329 طنًا، وجرى إدخال 26 ألفًا و364 طنًا من المياه من مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان وحتى يوم أمس.

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