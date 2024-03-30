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دراما المتحدة

وزير الخارجية الفرنسي: إسرائيل تستطيع السماح بدخول المساعدات لغزة دون قيود

كتب:

منى صلاح
05:49 م | السبت 30 مارس 2024
وزير الخارجية الفرنسي

وزير الخارجية الفرنسي

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، إنَّ إسرائيل قادرة على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة دون أية عقبات أو قيود، وهذا ما تطالب به محكمة العدل الدولية اليوم، أي فتح المعابر الدولية جميعها دون أية شروط، ونؤكد ضرورة هذا.

وأضاف «سيجورني»، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني والفرنسي، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «نحن الآن قبلنا مرور المساعدات بريا، وهذا شكل من أشكال ضعف وعجز المجتمع الدولي وبالتالي يجب عدم التخلي عن مطالبنا ويجب فتح المعابر البرية وأن يكون شرطا أساسيا لابد منه».

وتابع: «المأساة الجارية حاليا في غزة لا تخدم الأمن الإسرائيلي ومن الأهمية بمكان حفاظها على علاقات آمنة مع جيرانها وخاصة مصر والأردن، ولصون هذه العلاقات من آثار هذه الحرب، وأفكر أيضا بلبنان فأي مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله ستوقع خسائر وسيكون الكل خاسرا فيها وذكرنا السلطات اللبنانية بذلك وفرنسا قدمت مجموعة من المقترحات في هذا الإطار».

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