بتوجيهات رئاسية.. مصر تواصل إسقاط المساعدات على شمال غزة

تزامناً مع جهود الدولة المصرية على المسارين السياسي والإنساني بالتعاون مع مختلف الأطراف والقوى الإقليمية والدولية لدعم جهود التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات العاجلة إلى داخل قطاع غزة.

واصلت القوات الجوية المصرية على مدار أيام الحادي والثلاثين من مارس والأول والثاني من إبريل الجاري مهامها الإنسانية في إسقاط أطنان من المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بشمال قطاع غزة الذين يواجهون واقعاً كارثياً نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية.

واستمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية لأهالي القطاع.