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دراما المتحدة

بتوجيهات رئاسية.. مصر تواصل إسقاط المساعدات على شمال غزة

كتب:

محمد مجدي
04:11 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
بتوجيهات رئاسية.. مصر تواصل إسقاط المساعدات على شمال غزة

تزامناً مع جهود الدولة المصرية على المسارين السياسي والإنساني بالتعاون مع مختلف الأطراف والقوى الإقليمية والدولية لدعم جهود التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات العاجلة إلى داخل قطاع غزة.

واصلت القوات الجوية المصرية على مدار أيام الحادي والثلاثين من مارس والأول والثاني من إبريل الجاري مهامها الإنسانية في إسقاط أطنان من المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بشمال قطاع غزة الذين يواجهون واقعاً كارثياً نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية.

واستمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية لأهالي القطاع.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.