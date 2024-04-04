«القاهرة الإخبارية»: مصر استقبلت 3706 مصابين فلسطينيين منذ بداية العدوان

أكّدت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر استقبلت 3706 مصابين فلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى يوم أمس.

وأضافت المصادر، أنّ مصر استقبلت 6071 من المرافقين والحالات الإنسانية منذ بداية العدوان على قطاع غزة وحتى يوم أمس، مشيرةً إلى أن حجم المساعدات التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس بلغ 123 سيارة إسعاف و43073 ألف طن مواد إغاثة.