تداول 9 الآف طن بضائع عامة ومتنوعة و619 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و619 شاحنة و47 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 309 شاحنة و44 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و310 شاحنات و3 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين وادي اليرموك والرياض، بينما استقبل الميناء أمس العبارة أمل وغادرت السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 4720 طن بضائع، 420 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن وهي «كوين نفرتيتي، بريدج، أور وسينا».

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة لوتس، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا بموانيها.