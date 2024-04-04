رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تداول 9 الآف طن بضائع عامة ومتنوعة و619 شاحنة بمواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
12:39 م | الخميس 04 أبريل 2024
جانب من تداول السفن

جانب من تداول السفن

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و619 شاحنة و47 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 309 شاحنة و44 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و310 شاحنات و3 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين وادي اليرموك والرياض، بينما استقبل الميناء أمس العبارة أمل وغادرت السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 4720 طن بضائع، 420 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن وهي «كوين نفرتيتي، بريدج، أور وسينا».

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة لوتس، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا بموانيها.

اقرأ المزيد:

الحكومة توافق على تأسيس شركة «العلمين لإدارة الموانئ واليخوت» 

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي»: رفع كفاءة الموانئ يعزّز دور مصر كمركز تجاري عالمي

حزب «المصريين»: تطوير الموانئ المصرية يقضي على فوضى التخليص الجمركي

«الإفراجات الجمركية».. دخول بضائع بـ72 مليار دولار وتقدم 10 مراكز بمؤشر «الخدمات اللوجيستية».. وتيسيرات بمختلف الموانئ

11 إجراء من الحكومة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.. منها تطوير الموانئ

مساعد عميد «النقل واللوجيستيات»: الموانئ أصبحت قادرة على استيعاب أكبر السفن العالمية (حوار)
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.