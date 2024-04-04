في يومه.. استشهاد 4 أطفال فلسطينيين كل ساعة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إنَّ 4 أطفال يستشهدون كل ساعة في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويعيش 43.349 طفل دون والديهم أو دون أحدهما، كاشفا في بيان له تزامنًا مع يوم الطفل الفلسطيني، أنَّ ما يزيد على 14.350 شهيداً من الأطفال ويشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة، كما شكّل كل من النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي، والبالغ عددهم 7 آلاف شخص.

ما يحدث بحق أطفال فلسطين

وبحسب ما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية، فإنَّ 455 شهيدا بالضفة الغربية قد استشهدوا منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 117 طفلاً، وهناك 724 جريحاً من الأطفال من أصل 4.700 جريح منذ بدء العدوان.

وبحسب النسب المعلن عنها من جانب الجهاز المركزي للإحصاء، قد تمّ تهجير 1.620 فلسطيني ضمنهم 710 أطفال في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بسبب هدم منازلهم، وقد هُجّر أكثر من نصفهم خلال العمليات العسكرية، وخاصة بمخيمات اللاجئين في طولكرم وجنين.

ووفقاً لبيانات هيئة شؤون الأسرى، فإنّ العدوان الإسرائيلي مازال لديه نحو 204 أطفال في سجونه، ضمنهم 202 من الضفة الغربية وواحد من قطاع غزة، وواحد من داخل أراضي عام 1948، ومصنفين لديهم بـ11 أسيراً محكوما، و158 موقوفا، و35 قيد الاعتقال الإداري.

نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال

ويتوقع المركزي للإحصاء أنَّ عدد الأطفال دون 18 سنة قد يصل منتصف عام 2024 في دولة فلسطين إلى 2 مليون و432 ألفا و534 طفل «بواقع 1.364.548 طفلاً في الضفة الغربية، و1.067.986 طفل في قطاع غزة».

وتشكل نسبة الأطفال في فلسطين 43% من إجمالي السكان «41% في الضفة الغربية و47% في قطاع غزة»، في حين قُدر عدد الأطفال دون سن 18 سنة في قطاع غزة بـ544.776 طفلاً ذكراً، و523.210 طفلة أنثى، منهم 15% دون سن الخامسة (341.790 طفلاً وطفلة).