تعرف على موعد عيد الفطر 2024 في فلسطين

لم يعد يفصلنا عن عيد الفطر سوى عدة أيام، إذ اقترب شهر رمضان المبارك من الانتهاء، ليستقبل المسلمون حول العالم العيد، ليكون بمثابة مكافأة لهم بعد أيام طويلة من الصيام وأداء الفروض الخمس والتراويح والتهجد، فضلا عن الإكثار من الطاعات للتقرب إلى الله، ويرغب العديد من الأشخاص في معرفة موعد عيد الفطر 2024 في فلسطين.

موعد عيد الفطر 2024 في فلسطين

ويعد عيد الفطر من المناسبات الدينية المميزة، التي يتنظرها المسلمون سواء الكبار أو الصغار، ليمارسوا العادات والتقاليد الخاصة ببلادهم التي تختلف من دولة لأخرى، احتفالا بقدومه إليهم، ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد عيد الفطر 2024 في فلسطين، حتى يتمكن الأشخاص من الاستعداد الكامل له من تحضير أطعمة وحلوى، وشراء ثياب جديدة.

موعد عيد الفطر 2024 في فلسطين

تشير التوقعات الأولية، والحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك في فلسطين سيكون في يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل المقبل.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أن موعد صلاة عيد الفطر لعام 2024 ستكون بعد شروق الشمس قيد رمح أي ما بين 15و20 دقيقة بعد شروق شمس أول أيام عيد الفطر.

ومن المتوقع أن تكون الصلاة في الساعة 5:45 دقيقة، فضلا عن أن صلاة العيد يمتد وقتها إلى ما قبل صلاة الظهر بثلث ساعة.

إجازة عيد الفطر 2024 في فلسطين

وبحسب قرارات جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 240 التي تم اتخاذها في مطلع العام الجديد 2024، فإن إجازات عيد الفطر في فلسطين، ستمتد لأربعة أيام، بداية من وقفة عيد الفطر وحتى اليوم الثالث من العيد الموافق 3 من شهر شوال.

وفي أولى أيام عيد الفطر، يبدأ المسلمون في الخروج إلى الساحات والمساجد الكبيرة المخصصة لأداء صلاة العيد، وسط حالة من الفرحة والبهجة تعم البلاد.