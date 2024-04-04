هل هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب والزلازل؟.. «البحوث الفلكية» تحسم الجدل

أكد الدكتور أشرف تادروس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، على عدم وجود أي صلة بين اصطفاف الكواكب والزلازل.

وأشار تادروس إلى أن هذه الظاهرة الفلكية لا تؤثر على الزلازل، فلو كان ذلك صحيحًا، لكان جرى اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، مضيفا: «الزلازل تحدث نتيجة تحرك الصفائح الأرضية، بينما تحدث الظواهر الفلكية بسبب حركة الأجرام السماوية في الفضاء، ولا توجد أي تفاعلات بين الاثنين».

علاقة الظواهر الفلكية بالكواكب

وأوضح أستاذ الفلك وفقا لتقرير صادر عن المعهد، أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة، ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو، وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

علاقة الظواهر الفلكية بصحة الإنسان

وأشار إلى أن الظواهر الليلية التي تحدث خلال الأيام الجارية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان، أو نشاطه اليومي على الأرض، و أن الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان، لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.