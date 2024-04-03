متى أول أيام عيد الفطر 2024؟.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب

أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سؤال: متى أول أيام عيد الفطر 2024 فلكيا؟ وهل سيوافق الثلاثاء المقبل أم الأربعاء، موضحًا أن الدراسات و الحسابات التي أعدها المعهد تشير إلى أن الأربعاء المقبل 10 أبريل أول أيام عيد الفطر فلكيًا، لافتًا إلى أن عدد أيام شهر رمضان 2024 ستكون 30 يومًا كاملة، وأول شهر شوال 1445 هجريًا سيوافق الأربعاء.

متى أول أيام عيد الفطر 2024؟

وفي إطار الإجابة عن استفسار متى أول ايام عيد الفطر 2024؟ أوضح استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق بعد غروب شمس اليوم وقتها، موضحًا أن الاستطلاع سيكون بالتنسيق بين اللجان العلمية في المعهد واللجان الشرعية في دار الافتاء المصرية وهيئة المساحة المصرية.

وفي السياق ذاته كشف مركز الفلك الدولي الموعيد المتوقعة لأول ايام عيد الفطر المبارك فلكيا في مصر وعدد من الدول العربية كالسعودية والإمارات والكويت، والأربعاء المقبل سيكون غرة شهر شوال وفقا للحسابات الفلكية.