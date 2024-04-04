هل تتعارض مدة خلق الكون بين القرآن والعلم؟.. هكذا رد علي جمعة على سؤال لطالب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال طالب حول هل تكوّن الكون في آلاف السنين، لاسيما وأن هناك آية تقول: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»، فهل اليوم هنا المقصود به يوم الكرة الأرضية أم هناك مقاييس أخرى لليوم عند الله؟.

اليوم عند الله بخمسين ألف سنة

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «ده يوم عند الله، واليوم عند الله بخمسين ألف سنة مما نعد، مصداقا لقوله تعالى في سورة المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة».

لا تعارض مع العلم

وتابع: «طيب لو ارتفعنا أكثر هيكون بمليار سنة، أو أكثر، في يوم بألف سنة، طيب لو العلم قالي ده إحنا عرفنا إن الكون خلق في 6 مليار سنة، طبعا مفيش تعارض».