علي جمعة: دارون مقالش الإنسان أصله قرد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة بشأن نظريات افترضها علماء مشاهير مثل دارون وكتابه «أصل الأنواع»، ونظرياتهم التي تتعارض مع الدين الإسلامي، منها أنّ «البني آدم أصله قرد».

ورد الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين» المذاع على قناة الناس اليوم: «متأكد إنك مقريتيش نظرية دارون، لأنه مقالش الإنسان أصله قرد، هو لاحظ إن اللي خالق السمكة هو اللي خلق العصفورة واللي خالق القرد هو اللي خلق الإنسان، ودارون كان قسيس في كنيسة، لكن هو قال محتار هي السلسلة دى عاملة كده إزاي وألف أصل الأنواع وهو ليس علم ولكن نظرية».

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «العلم محتاج إلى تجربة ومشاهدة، هل هو شاف قرد بيتحول إلى إنسان، أو سمكة تتحول عصفورة، وإحنا عندنا تفسير هو إن الله واحد وهو الذي خلق هذا وهذا، وأمره إذا أراد شيئا فيقول له كون فيكون، وأنتس هنا لازم تفرقي بين العلم والنظرية».