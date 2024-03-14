في ليلة أول جمعة من رمضان.. دعاء لأهالي غزة بالنصر وكلمات تسخّر لهم الملائكة

في ليلة الخامس من شهر رمضان المبارك، والتي تتزامن مع العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يطال أهالي قطاع غزة وفلسطين منذ السابع من أكتوبر الماضي، يصبح الدعاء هو أقل ما يقدم لأهالي قطاع غزة وفلسطين في ظل الظروف التي يمر بها عليهم الشهر الكريم، من قصف وحشي ومنع إدخال المساعدات من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» مواقيت الصلاة في اليوم الرابع من الشهر المبارك في قطاع غزة، بالإضافة إلى أفضل الأدعية التي تسخر الملائكة للدعاء لهم وتقويتهم في شهر الفرقان.

مواقيت الصلاة يوم الجمعة 15 مارس 2024 في غزة

وبحسب رابطة العالم الإسلامي، فإنه يبدأ المسلمون في قطاع الصوم ويرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:31 صباحًا، وبينما يكون أذان الظهر في تمام الساعة 11:51 صباحًا، ويرفع أذان صلاة العصر في تمام 3:16 مساءً، بينما يكون أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 5:57 مساءً، ويكون أذان العشاء في تمام الساعة 7:12 مساءً، يليها صلاة التراويح.

أفضل الأدعية لأهالي قطاع غزة

وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الدعاء بها لأهالي قطاع غزة، لنصرتهم ودعمهم، وهي كالآتي:

اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر المظلومين في كل مكان، اللهم فك أسرى المسلمين في فلسطين وسدد خطاهم، اللهم انصر المظلومين في فلسطين وارفع عنهم الظلم والاضطهاد.

اللهم تقبل شهداء فلسطين في الجنة واغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأسكنهم فسيح جناتك، اللهم انصر شهداء فلسطين بعفوك ورضاك وارزقهم الشهادة في سبيلك.

اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه الطغيان وانصرهم، اللهم نَجِّ المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر ضعفهم ورد إلينا المسجد الأقصى ردًا جميلًا، اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء، اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم.

اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم اشف وأنت الشافي، لا كاشف لما أنت كاشفه إلا أنت، شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم اشفهم شفاء تامًا، اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم اشفهم وألِّهم.