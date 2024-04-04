«القاهرة الإخبارية»: الجيش الأوكراني على وشك الانهيار

قال مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو حسين مشيك، إنّ الجيش الأوكراني على وشك الانهيار وروسيا تستعد لعملية عسكرية واسعة خلال الصيف.

مواصلة تقديم الدعم العسكري إلى الجانب الأوكراني

وأضاف مشيك، خلال رسالة على الهواء، أنّ الناتو يتجه إلى الضغط على الدول الأعضاء فيه إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري إلى الجانب الأوكراني، كما أنّ الخبراء الروس تحدثوا عن أن دول الناتو ستدخل في الصراع ضد روسيا، وإن كان الناتو منذ فترة يرسل عناصر تابعة له ومدربين أجانب إلى الأراضي الأوكرانية.

الجيش الأوكراني على وشك الانهيار

وتابع بأن الخبراء الروس يرون أن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار أمام روسيا، لذى الناتو سيرسل عناصر إلى الأراضي الأوكرانية وإلا عليه الاعتراف بالهزيمة أمام روسيا.