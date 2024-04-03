مصر تتسلم 66 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 13 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة، منها السفينة «ANTIGONI» والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ66 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30246 طنا تشمل 750 طن مولاس و6712 طن رمل صب و7925 طن يوريا صب و75 طن يوريا معبأ و6400 طن أسمنت معبأ و1729 طن كسب فول صويا و6655 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38773 طن تشمل 19638 طن قمح و9000 طن خردة و8745 طن حديد و 400 طن مولاس و990 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 424 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 648 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5538 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62779 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144980 طنًا.

3 قطارات متجهين الي شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة

كما غادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3732 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة، وقطار واحد بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدما متجهة إلى السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5598 شاحنة.