أوكرانيا تستعين بالذكاء الاصطناعي في حربها ضد روسيا (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «الذكاء الاصطناعي يدخل الحرب.. كييف تستخدم تقنيات جديدة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية».

وذكر التقرير: «تقلبات الحرب الروسية الأوكرانية يبدو أنّها لا تنتهي، فرغم التقدم الميداني النسبي للجانب الروسي على حساب نظيره الأوكراني، فإنّ سلاح الطائرات المسيرة المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يبدو على وشك تغيير مفردات المعادلة».

وأضاف: «خلال الأيام القليلة الماضية كرست أوكرانيا مواردها لتطوير التكنولوجيا والتصنيع المحلي لدعم الطائرات من دون طيار بالذكاء الاصطناعي بغرض تعطيل موارد الطاقة الروسية، ويبدو أنّ تلك المحاولات بدأت تؤتي ثمارها».

وتابع: «أحدث الهجمات التي نفذها السلاح الذكي استهدفت مصفاة للنفط تعد واحدة من أكبر 5 محطات للطاقة في روسيا وتقع في منطقة تترستان أي على بعد أكثر من 700 ميل من الحدود الروسية الأوكرانية، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا في الهجوم الذي تسبب في اندلاع حريق في وحدة التكرير الرئيسية وفق ما نقله عسكريين روس».