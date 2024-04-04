«القاهرة الإخبارية»: حركة حماس تعترض شاحنات المساعدات القادمة من معبر رفح

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، لقطات من مقاطع فيديو مُصورة تظهر فيها عناصر مُلثمة مُسلحة تابعة لحركة حماس تحت مسمى اللجان الشعبية.

حركة أحرار غزة ترفض سيطرة ملثمي حركة حماس على الشوارع

وفي هذا السياق، قالت الإعلامية دينا زهرة في نشرة الأخبار عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ حركة أحرار غزة قالت إن اللجان الشعبية التابعة لحركة حماس تنتشر في القطاع بذريعة السيطرة على الشارع وردع الباعة الجائلين واعتراض شاحنات المساعدات القادمة من معبر رفح.

وأضافت الإعلامية رغدة منير، أن المشاهد أظهرت اعتراض حركة حماس لشاحنات مساعدات قادمة من معبر رفح، أثناء انقضاض الفلسطينيين على السياج الحدودية في رفح.

وأكدت حركة أحرار غزة أنها ضد سيطرة الملثمين من حماس على الشوارع عملًا بمبادئ النزاهة والشفافية والقانون، كما حذرت حركة حماس كل من تُسول له نفسه بالاعتداء أو التجبر على المواطنين العُزّل.