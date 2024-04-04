قيادي بحركة فتح: مصر تحملت فوق طاقتها لإدخال المساعدات لقطاع غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القدس إن مصر منذ الأيام الأولى للحرب وهي ترسل المساعدات إلى قطاع غزة، والدليل أن أول شاحنات المساعدات التي وصلت غزة كانت من مصر على طول الحدود لإدخالها إلى قطاع غزة، إذ قدمت الحكومة والشعب المصري بكل سخاء المساعدات، ووفقا لتقرير الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا فإن معظم المساعدات التي دخلت قطاع غزة كانت من القاهرة، بأشكالها المختلفة برا ووجوا حتى أن المساعدات أصبحت مكدسة في مطار العريش نظرا لأن الاحتلال الإسرائيلي كان يمنع دخولها في البداية ولكن مصر استخدمت من نطلق عليه «الدبلوماسية» لإجباره على إدخالها.

الرقب: مصر بذلت جهدا كبيرا جدا في إدخال المساعدات

وأشار الرقب لـ«الوطن» إلى من أبرز الجهود الدبلوماسية المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانات أكثر من مرة منذ السابع من أكتوبر بإدانات عمليات التفتيش الدقيق وعمليات تحديد أنواع المساعدات نظرا لتكدس أطنان من المساعدات على الحدود رفض الاحتلال الإسرائيلي دخولها، إذ كان يريد أن تحدث حالة المجاعة لكن مصر بذلت جهدا كبيرا جدا في إدخال المساعدات وهذا الجهد المصري على الصعيد الرسمي والشعبي يقدر بشكل كبير جدا من الشعب الفلسطيني.

المساعدات لم تقتصر على الغذاء والشاحنات الإغاثية

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني بأن المساعدات لم تقتصر على الغذاء والشاحنات الإغاثية بل مستشفيات مصر أصبحت مليئة بالجرحى الفلسطينيين، وهي أكثر دولة استقبلت جرحى من فلسطين، مؤكدا أن مصر أكبر دولة في المنطقة ودائما تتعامل مع الأزمات كشقيقة كبرى لكل الدول العربية إذ أخذت على عاتقها تحمل كل ذلك وبجانب المواقف الرسمية رأينا مواقف المؤسسات مثل الأزهر والكنيسة ومؤسسات المجتمع المدني والشعب المصري بأكمله.