السلطة الفلسطينية في مواجهة حركة حماس.. مقاومة حقيقية من شعب فلسطين

في ظل محاولات السلطة الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، للوصول إلى حل جذري بشأن ما يحدث في غزة من انتهاكات وعدوان إسرائيلي وتنسيقها المستمر دوليا من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تظهر حركة حماس في كل خطوة من أجل أن تعوق المباحثات الجارية سواء في المفاوضات المستمرة من أجل وقف إطلاق النار في غزة أو التحالف مع إيران التي دائما ما تحاول إشاعة الفوضي.

فشل المفاوضات مع حماس

ولمدة طويلة تحاول العديد من الدول على رأسهم مصر بحضور السلطة الفلسطينية الشرعية الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لكن في كل محاولة يظهر تعنت من الجانبين حول الوصول إلى اتفاق، بحسب ما أكده زيد الأيوبي، الخبير السياسي بالشأن الفلسطيني، خلال حديثه مع «الوطن»

وبخلاف التعنت حول الوصول إلى اتفاق، منذ ساعات، خرجت حركة «فتح»، التي يتزعمها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، تتهم إيران المتحالفة مع حركة حماس، بمحاولة إشاعة الفوضى في الضفة الغربية، مؤكدة أنها لن تسمح باستغلال القضية الفلسطينية كورقة لصالح مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بالشعب الفلسطينين بحسب «روسيا اليوم».

فلسطين ترفض التدخل الإيراني

وأكدت حركة «فتح»، في بيان رسمي، رفضها للتدخلات الخارجية، وتحديدا الإيرانية، في الشأن الداخلي الفلسطيني معتبرة هذه التدخلات لا هدف لها سوى إحداث الفوضى والفلتان والعبث بالساحة الداخلية الفلسطينية، الأمر الذي لن يستفيد منه إلا الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا الفلسطيني».

الأيوبي: منظمة التحرير الممثل للشعب الفلسطيني

ومن جانبه، أوضح زيد الأيوبي، الخبير السياسي بالشأن الفلسطيني، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعد السلطة الوطنية الفلسطينية هي إحدى مؤسسات هذه المنظمة، وقد حازت على شرعيتها واعترف العالم بأسره بأنه هي الوحيدة التي تمثل الشعب الفلسطيني حتى أن الأمم المتحدة في عام 1964 اعترفت بأنها تمثل الشعب، فهي حركة تحرر وطني تسعى دائما لنيل الاستقلال.

ويرى «الأيوبي»، أن حركة حماس تعتبر نفسها بديلا عن منظمة التحرير الفلسطيني وتسعى دائما لتقديم نفسها بأنها تمثل الشعب الفلسطيني ولكن لا أحد يعترف بها حتى الشعب الفلسطيني نفسه، مضيفا أن «حماس» عادة ما تعرف نفسها بأنها حركة مقاومة دون إدراك أن السلطة الفلسطينية نفسها عبارة عن مقاومة تتكون من جميع فصائل الشعب الفلسطيني.

حماس والتحالف مع طهران

وبخلاف موقف «حماس» في حصولها على السلطة على حساب دماء الشعب الفلسطيني، تحاول التحالف مع طهران التي تعد لها جرائم كبري في تفتيت الشعوب، بحسب وصف «الأيوبي»، لافتا إلى أن منظمة التحرير الفلسطيني هي وحدة وطنية تعمل من أجل الحصول على السلام بعمق عربي.