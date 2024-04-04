دعاء بالزوج الصالح وطريقة التعامل مع تأخر الزواج (فيديو)

شهر رمضان هو من الأشهر المباركة، والليالي العشر الأخيرة هي خير الليالي التي تحل في العام، ويستحب خلالها الإكثار من الدعاء، والبعض يسعى لترديد دعاء بالزوج الصالح، خاصة أن هذه الليالي تأتي ضمنها ليلة القدر، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انها خير من ألف شهر.

دعاء بالزوج الصالح

وعن دعاء بالزوج الصالح، فهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن هذا الدعاء، لاسيما أنه لم يرد صيغة معينة لهذا الدعاء في السنة النبوية أو القرآن الكريم، ومن المستحب عند الدعاء، ان يردد العبد ما يحب أو يفضل من أدعية، وأن يخاطب ربه بما يرد في باله وما يشعر به في قلبه.

دعاء بالزوج الصالح، فمن المستحب ترديد الدعاء في الأوقات التي فيها احتمالية أكبر لاستجابة للدعاء، وتعتبر الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي خير الليالي التي تكون فيها احتمالية استجابة الدعاء نظرا لكون ليلة القدر واحدة من هذه الليالي، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها ضمن هذا الدعاء، منها على سبيل المثال: «اللهم إنّي اسألك أن ترزقني بزوج صالح يا كريم، اللهم دبر لي واختر لي فإني لا أحسن التدبير ولا أحسن الاختيار وارضني به يا رب العالمين، اللهم إنّي أعوذ بك من تأخّر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحقّ كزوج وممّا آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به».

دعاء بالزوج الصالح في العشر الأواخر

ويمكن في العشر الأواخر من رمضان الاستعانة بأدعية مختلفة تأتي ضمن دعاء بالزوج الصالح، منها على سبيل المثال:

- اللهم ازرقني زوجًا صالحًا ويسّر لي أمري بالزواج، اللهم ارزقني الصبر والفرج القريب لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلّا بك.

- اللهمّ زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهمّ اجعلني من الصّابرين، اللهمّ اجعلني من الشّاكرين، اللهم اجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين النّاس كبيرًا، اللهمّ يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين، يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللهمّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

دعاء بالزوج الصالح وتعجيل الزواج

وبالحديث عن دعاء بالزوج الصالح، كانت دار الإفتاء المصرية نشرت فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، تجيب من خلاله على سؤال توجه إليها عن سبب تأخر الزواج، وقالت الإفتاء إن الزواج نصيب من عند الله، وعلى العبد أن يدعو ربه ويتوكل عليه ويرضى بحكمه وقضائه.

صيغ دعاء بالزوج الصالح

- اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا والآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى.