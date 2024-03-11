للعام الثالث.. الضويني يشارك الطلاب الوافدين إفطارهم بالجامع الأزهر

شارك فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، للعام الثالث مع الطلاب الوافدين بالأزهر، الإفطار الجماعي لأول يوم في رمضان بصحن الجامع الأزهر، حيث ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للعام الثالث للطلاب الوافدين بواقع 5 آلاف وجبة يوميًّا، وبإجمالي 150 ألف وجبة للشهر، وذلك في إطار الدور الإنساني والديني والوطني الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر.

وتفقد وكيل الأزهر قبل أذان المغرب تجهيزات الإفطار الجماعي التي انطلقت عقب صلاة العصر مباشرة، حيث كثف المسؤولون والعاملون بالجامع الأزهر نشاطهم لتجهيز صحن الجامع لاستقبال الصائمين وفرش لوازم الإفطار في صفوف منتظمة، للحفاظ على النظام وتسهيل عملية الإفطار وظهور صحن الجامع دائمًا في صورته البديعة التي يأخذها من تاريخ وعراقة الجامع.