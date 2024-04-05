خريطة افتتاحات المساجد في 11 محافظة اليوم.. اعرف التفاصيل

تفتتح وزارة الأوقاف 17 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و5 مساجد صيانة وتطوير، وذلك في 11 محافظة هي «الجيرة، والوادي الجديد، وقنا، والإسماعيلية، وأسيوط، والدقهلية، والفيوم، والبحيرة، وبني سويف، والغربية، وكفر الشيخ».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد النصر بمنطقة زنين بحي بولاق الدكرور، وفي محافظة الوادي الجديد يجري افتتاح مسجد الرحمة بمدينة موط بمركز الداخلة، وفي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد آل رشوان بقرية العزب المصري بمركز دشنا، ومسجد أولاد أبو رحاب بنجع غانم بقرية العركي بمركز فرشوط، وفي محافظة الإسماعيلية يجري افتتاح مسجد أبو جبر بقرية السلام بمدينة القصاصين الجديدة، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد العارف بالله بمدينة أسيوط الجديدة.

وفي محافظة الدقهلية يجري افتتاح مسجد الجوهري بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، ومسجد بلال بن رباح بعزبة عمرو وصفي بعزبة الفتح بمركز السنبلاوين، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد قصر بياض بقرية العجميين بمركز أبشواي، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد الحمدية الغربي بقرية البرنوجي بمركز دمنهور، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد عبد الحليم علي أمين بقرية المشارقة بمركز إهناسيا، وفي محافظة الغربية يجري افتتاح مسجد الرحمن بقرية كفر الشيخ علي بمركز كفر الزيات.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد النور بعزبة خميس بمركز سيدي سالم، ومسجد الشهيد إبراهيم العقبة القصابي بمركز سيدي سالم، وفي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد الفتح بقرية الطود بمركز أبو تشت، ومسجد الحاج رشوان بقرية الحبيلات الغربية بمركز أبو تشت، ومسجد آل رزق بقرية العمري بمركز أبو تشت.