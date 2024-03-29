«قناة الناس» تبث درسا عن الرضا لموفد وزارة الأوقاف في كولومبيا

قال الشيخ وليد الفقي سفير دولة التلاوة موفد وزارة الأوقاف لدولة كولومبيا، إنّ الإنسان يحتاج إلى أن يُرضي بعطاء الله وبقضائه، موضحًا أن الله أعلم بنا من أنفسنا.

وأضاف في درس أذاعته قناة الناس، أنّ الله أعلم بما يصلحنا سواء كان غنى أو فقرًا، قوةً أو ضعفا، وذلك لقوله تعالى: «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير».

وتابع سفير دولة التلاوة موفد وزارة الأوقاف لدولة كولومبيا: «وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قدر الرضا وقيمة الرضا في أحاديث نبوية عظيمة المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربا معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها».

ولفت، إلى أن من أراد ان يعرف قيمة هذه النعم فلينظر إلى مَن فقدها، فهناك مَن حرموا مِن الامن ويعيشون في قلق ورعب واضطراب، وهناك مَن فقدوا قيمة الصحة، وعندما يفعل الإنسان ذلك، سيعلم جيدا أن لديه كنز يجب أن يحمد ربه صباحا ومساءً عليه.