وظائف وزارة الأوقاف 2024.. التقديم متاح اليوم لمسابقة العمال عبر هذا الرابط

يتطلع قطاع كبير للتقديم إلى وظائف وزارة الأوقاف 2024، التي أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتشغيل 1000 عامل بالمساجد.

وظائف وزارة الأوقاف 2024

وأعلنت الوزارة تفاصيل وظائف وزارة الأوقاف 2024، أو مسابقة العمال الجديدة، على أن يبدأ التقديم بدءا من غدا الثلاثاء 2 إبريل 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مسابقة العمال الجديدة

ويتقدم الراغبون في الحصول على وظائف وزارة الأوقاف 2024 ببياناتهم والأوراق المطلوبة لـ مسابقة العمال الجديدة، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال هذا الرابط.

شروط الحصول على وظائف وزارة الأوقاف 2024

وللحصول على وظائف وزارة الأوقاف 2024 يجب أن تتوافر الشروط التالية في المتقدم:

- أن يكون مصري الجنسية.

- حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- أن يكون المتقدم من الذكور.

- ألا يزيد سن المتقدم على 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط «سيتمّ رفض طلب المتقدم، حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة».

- اجتياز الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- اجتياز التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة للحصول على وظائف وزارة الأوقاف 2024

ويقدم المتقدم للحصول على وظائف مسابقة العمال الجديدة الأوراق التالية:

- عدد من الصور الشخصية الحديثة للمتقدم.

- نسخة من الشهادة الدراسية الحاصل عليها المتقدم.

- نسخة من بطاقة إثبات الشخصية على أن يكون تاريخ سريان الرقم القومي لا يزال يعمل.

- إحضار الشهادة التي توضح موقف المتقدم من الخدمة العسكرية.

- ضرورة توفير كارت الخدمات المتكاملة وذاك إذا كان المتقدم مصنف ضمن فئة 5% وهم ذوي الإعاقة.

- صحيفة الأحوال الجنائية.