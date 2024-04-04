قناة الناس تعرض شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد سيدنا الحسين كتب: يارا أشرف 07:55 م | الخميس 04 أبريل 2024 شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد سيدنا الحسين تنقل قناة الناس، شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد سيدنا الحسين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مصممة أزياء لـ«قناة الناس»: القفطان الموضة الأشهر في رمضان (فيديو) «معلومة وجائزة» على قناة الناس يسأل المارة عن سنن يوم الجمعة (فيديو) قناة الناس تعرض تلاوة قرآنية من أستراليا بصوت الشيخ أيمن محمد حجازي (فيديو) «قناة الناس» تعرض تلاوة خاشعة بصوت الشيخ أشرف خيري من اليابان قناة الناس صلاة العشاء التراويح بقلم يارا أشرف