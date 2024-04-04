مصممة أزياء لـ«قناة الناس»: القفطان الموضة الأشهر في رمضان (فيديو)

قالت هبة إدريس، مصممة أزياء، إن ارتداء القفطان بالنسبة للسيدات له أصلين الأول تاريخي والثاني فني، فالتاريخى له علاقة بالقرون الوسطى بدولة الأندلس وغرناطة التي كان بها أمهر المصممين وكانوا ينسجون ويصنعون ثياب حكام أوروبا.

الأساس الفني في القفطان يكمن في تفصيلته السهلة

وأوضحت مصممة الأزياء، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم «أن الأساس الفني في القفطان يكمن في تفصيلته السهلة، فهو منتشر في المعارض والمتاحف، ويدخل ضمن قائمة الزي الإسلامي وهو معروف بأنه يعطى وقارا وفخامة».

القفطان يعتبر الموضة الأشهر في رمضان

وأشارت إدريس إلى أن «القفطان يعتبر الموضة الأشهر فى رمضان بالنسبة للبنات، وأتوقع انتشاره أكثر فيما بعد رمضان».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.