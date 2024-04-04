«معلومة وجائزة» على قناة الناس يسأل المارة عن سنن يوم الجمعة (فيديو)

وجّه برنامج «معلومة وجائزة» الذي يُقدّمه الدكتور محمد عبودة على شاشة قناة «الناس»، سؤالًا لعددٍ من المارة حول سنن يوم الجمعة.

8 سنن يوم الجمعة مستحبة للرجال والنساء

وقال محمد عبودة، إن هناك 8 سنن يوم الجمعة مستحبة للرجال والنساء يفضل فعلها، منها التطيب والاغتسال والصلاة على النبي، ولبس أحسن الثياب وقراءة سورة الكهف والتبكير إلى المسجد، والتسوك وتحري ساعة الإجابة.

قناة الناس في شكلها الجديد

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى، وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة، ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.