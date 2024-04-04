«المتحدة للخدمات الإعلامية» تشيد بمجهودات العاملين وتشكرهم أثناء زيارتها لقناة ON

زار الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو الفقي، قناة ON، ورافقه عدد من القيادات بالشركة منهم: رئيس قطاع التليفزيون، ألبرت شفيق، والإعلامي خالد أبو بكر عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني للشركة، ورئيس قطاع القنوات الإخبارية، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية، وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج.

وكان في استقبالهم إبراهيم جاد، رئيس قناة ON واستمع الحاضرون إلى شرح خطة تطوير القناة خلال الفترة المقبلة موجها الشكر للشركة المتحدة على توفيرها الدعم الكامل مشيدا بمجهودات العاملين بالقناة.

كما أشاد عمرو الفقى بقناة ON وبمجهودات العاملين بالقناة وقدمت لهم الشكر على ما يبذلونه