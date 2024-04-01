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دراما المتحدة

نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل مسار إجباري: نجح بمواهب شابة ودعم الشركة المتحدة

كتب:

محمد عزالدين
09:33 م | الإثنين 01 أبريل 2024
مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري

هنأت نقابة المهن السينمائية، الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني، بنجاح مسلسل مسار إجباري.

وقالت في رسالتها إلى الشركة: «أكد شباب مصر من الممثلين بأنه لا يوجد مستحيل لتحقيق النجاح، فإلى الأمام ومسار إجباري تحقق نجاحه بفضل تلك المواهب وبفضل سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي وإخراج نادين خان، ومعالجة درامية باهر دويدار ومدير التصوير عمر حسام ومهندس الديكور عمر صالح ومهندس الصوت إسلام عبدالسلام والمونتير محسن عبدالوهاب واستايلست ريم العدل والمنتج الفني هاني عبدالله».

واختتم: «وبدعم واهتمام شركة تسعى لنهضة الفن في مصر وهي المتحدة للخدمات الإعلامية».

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