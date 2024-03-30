الناقد الفني محمد مسعود: الشركة المتحدة أعادت الدراما المصرية لريادتها العربية 

أكد محمد مسعود، الكاتب والناقد الفني والمؤلف، أن الشركة المتحدة أعادت الدراما المصرية لريادتها العربية، بعد سنوات من الابتعاد بعد فترة الثورة، مشيرا إلى أنها اهتمت بكل الجوانب الفنية المميزة، لتعكس قيمة الفن المصري وأصبحت أعمالها حديث الجميع من المحيط إلى الخليج.

وأضاف «مسعود» في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش أمسية رمضانية عن الدراما الفنية، تحت عنوان «أيام من عمرنا، العصر الذهبي للدراما المصرية» في مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، أن الجهات الحكومية لم تعد المسؤولة عن الإنتاج للدولة، وأصبحت الشركة المتحدة هي المسؤولة عن إنتاج المسلسلات للدولة في الوقت الراهن، ما أثرى العملية الفنية.

محمد مسعود: الحشاشين عمل عالمي

وأبدى محمد مسعود إعجابه بما يقدمه مسلسل الحشاشين في الوقت الراهن، قائلا إن الصورة وأماكن التصوير والديكورات توضح أنه عمل عالمي، بينما المحتوى يحتمل له عشرات وجهات النظر، بسبب مراجع متضاربة حول القصة الحقيقية لحسن الصباح.

وأشار إلى أن كاتب المسلسل له الحق في تكوين قصته، مؤكدا أن عبد الرحيم كمال مؤلف ربط الجيلين السابق والحاضر؛ إذ أنه له عملين كلاسيكين مع فنانين عملاقين، هما نور الشريف في الرحايا، ويحيى الفخراني في الخواجة عبد القادر.

أعمال درامية مميزة في رمضان 2024

وأثنى الناقد الفني على أعمال درامية أخرى في السباق الرمضاني الحالي، أبرزها من وجهة نظره «مسار إجباري»، و«جودر»، لافتا إلى أن أعمال الشركة المتحدة تميزت بتنوع فكري وفني يناسب كل الأذواق.